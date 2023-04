Ausgezeichnetes Engagement in Wülfrath Wer soll den Heimat-Preis 2023 erhalten?

Auch 2023 vergibt Wülfrath wieder den Heimat-Preis. Die Auszeichnung ist nicht nur eine wichtige Anerkennung für das, was die Ehrenamtler in der Stadt leisten. Sie ist auch mit einem Preisgeld verbunden. Die Höhe von 5000 Euro kann an maximal drei Preisträger vergeben werden. Wer in diesem Jahr mit dem Preis bedacht werden soll, können die Bürger mitbestimmen, indem sie noch in diesem Monat Vorschläge einbringen. „Mit dem Heimat-Peis wird das besondere Engagement der Ehrenamtlichen für unsere Heimatstadt gewürdigt. Ihre Vorschläge können Sie bis zum 30. April bei uns einreichen“, so Bürgermeister Rainer Ritsche. Alle Wülfrather, Vereine und Institutionen mit Sitz in Wülfrath und die im Rat vertretenen Fraktionen dürfen mögliche Preisträgerinnen und Preisträger vorschlagen. Eigenbewerbungen werden hingegen nicht angenommen.