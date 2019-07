Erweiterung des Steinbruchs in Wülfrath : Verlegung des Silberberger Wegs beginnt

Erweiterung des Steinbruchs in Wülfrath

Wülfrath Um den Abbau des Steinbruchs Silberberg zu vergrößen, muss der Silberberger Weg und der Eignerbach verlegt werden. Wie Lhoist Germany Rheinkalk mitteilt, werden vermutlich am Donnerstag, 18. Juli, die ersten Maßnahmen dazu eingeleitet.

Diese sollen von dem Wülfrather Unternehmen Onasch ausgeführt werden. „Der Startpunkt wird sich auf der westlichen Seite des Weges in Höhe der Kraftfahrzeugwerkstatt des Lhoist-Werkes Flandersbach befinden und sich in östliche Richtung ausdehnen“, heißt es von Unternehmensseite. Zudem soll eine neue interne Fahrstraße errichtet sowie eine Brücke, die über den neuen Silberberger Weg führen soll, gebaut werden. Auch das Bett des Eignerbachs muss verlegt werden. Um für die beim Aufschluss des Steinbruches anfallenden Mengen an nicht verwertbarem Gestein Platz zu schaffen, wird die Halde Dachskuhle erweitert. Dafür läuft aktuell das Genehmigungsverfahren. Die Halde wird im Anschluss wieder bepflanzt und öffentlich zugängig gemacht.