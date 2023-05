Ehrenamt in Wülfrath Vorschlagsfrist für Heimat-Preis verlängert

Er ist eins der wichtigen Zeichen der Anerkennung für das Engagement in einem Ehrenamt, den Freiwillige erhalten können: der Heimat-Preis. Wülfrath vergibt ihn auch in diesem Jahr wieder. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld in Höhe von 5000 Euro an maximal drei Preisträger verbunden. Mit dem Heimat-Preis wird das besondere Engagement der Ehrenamtlichen für ihre Heimatstadt gewürdigt.