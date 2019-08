Rechts-vor-Links in Flandersbach : Verkehrsführung verwirrt Bürger

Wülfrath Nicht alle in Flandersbach freuen sich über die neue Rechts-vor-Links-Regelung im Ort.

So zeigen sich Johann und Elsbeth Kamp wenig begeistert, dass genau vor ihrer Hauseinfahrt das Warnschild zur neuen Verkehrsführung steht. „Wir haben das Schild nach unserem Urlaub entdeckt und waren erstmal überrascht. In Flandersbach herrscht nun ein großer und unverständlicher Schilderwald vor“, ärgert sich Johann Kamp.

Jetzt mit der neuen Rechts-vor-Links-Regelung hätte sich Kam auch gewünscht, dass Politik und Verwaltung vermehrt mit den Anwohnern ins Gespräch gekommen wären. „Dann hätte ich den Vorschlag gemacht, die durchgestrichene Fahrbahnmarkierung zu öffnen und Autos die Chance zu geben, am Seitenstreifen zu parken. Eben diese parkenden Autos hätten den Verkehrsteilnehmern das Beschleunigen nahezu unmöglich gemacht. Eigentlich war die durchgezogene Fahrbahnmarkierung auch nur im Zuge der Umbaumaßnahmen an der angrenzenden Autobahn entstanden und sollte als Zwischenlösung dienen, damit der LKW- Verkehr unsere Straßen passieren kann. Das ist jetzt fünf Jahre her, die Baustelle ist weg, die Markierung blieb.“

Eine Aussage, die Dirk Klüser vom Bürgerverein Flandersbach im Wortlaut unterschreiben kann. Der Vorsitzende hat in zahlreichen Gesprächen auf die Fahrbahnmarkierung aufmerksam gemacht, sprach im Rat und Ausschüssen vor und hätte sich eine Änderung seitens der Ordnungsbehörde gewünscht. „Unser Ziel sollte es sein, den Ortsteil soweit zu beruhigen, dass er nicht mehr als Rennstrecke dienen kann. Ideen hatten wir einige, darunter auch der Vorschlag, Blumenkübel als Beschleunigungsblockaden aufzustellen“, erinnert sich Klüser. Zwar wurden die Vorschläge in den Gremien diskutiert, zu einer glücklichen Lösung kam es in Augen des Vorsitzenden aber nie. „Und das Ergebnis mit der neuen Verkehrsführung ist in meinen Augen noch verwirrender. Überall stehen Schilder, man nimmt die einzelnen Bedeutungen nicht mehr richtig wahr.“