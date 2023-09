Wülfrath CDU will über Verbesserung der Radwege sprechen

Der CDU-Stadtverband wünscht sich eine Verbesserung der Radwege in der Stadt. Um über dieses Thema ins Gespräch zu kommen, lädt er deshalb am kommenden Samstag, 16. September, um 12.30 Uhr zu einer Diskussionsveranstaltung unter dem Thema „Bessere Radmobilität für Wülfrath“. in dem Format „Wülfrath will’s wissen“. Ort ist der Zeittunnel am Hammerstein 5. Um sich zuvor aus der Radperspektive einen persönlichen Eindruck von den derzeitigen Verhältnissen zu verschaffen, wird eine Gruppe von CDU-Mitgliedern, unterstützt von den Grünen, bereits um 10 Uhr vom Vorplatz der Kreissparkasse Am Diek aufbrechen und nach einer Rundtour um 12.30 Uhr am Zeittunnel eintreffen. An der Rundfahrt und der Diskussion nehmen auch der Bundestagsabgeordnete Peter Beyer und der Landtagsabgeordnete Martin Sträßer teil.