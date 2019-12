Veranstaltungen in m Kommunikationscenter Wülfrath : Schlupkothen etabliert sich als Musiktempel

Unter den 27 Veranstaltungen im Jahr 2020 sind sieben Wülfrather Premieren, darunter Annette Konrad als „Die blonde Carmen & ihr Swing-Kabarett“ am 15. März. Foto: N.N./n.n.

Das engagierte Kultur-Team blickt zurück auf ein erfolgreiches Jahr 2019 mit nicht selten vollem Haus in seiner Kathedrale.

Seit 2005 laden Tischlermeister Bernd Kicinski und Mannschaft regelmäßig zu Konzerten in den firmeneigenen Bühnensaal ein. Über die Jahre hat sich die Kathedrale einen Namen gemacht, so dass sich immer mehr auch überregionale Musiker und Gruppen melden. Heute kann das Haus als erste Adresse für Kultur in Wülfrath als etabliert gelten. Bernd Kicinski bekommt mehr Bewerbungen und Musikproben zugesandt, als er Termine im Kalender unterbringen kann.

„Es gibt Künstler, die jedes Jahr wiederkommen, weil das Publikum sie haben möchte“, erzählt Kicinski. Andere treten alle zwei oder drei Jahre in Schlupkothen auf, und jedes Jahr gibt es auch einige Premieren. Allen gemein ist, dass sie gerne kommen, weil das Wülfrather Publikum zuhört und mitgeht, „anders als bei Auftritten in kleinen Bars“, so Kicinski.

info Begegnungsstätte wird gehegt und gepflegt Das Kultur-Team hat seine Wirkungsstätte im Kommunikations-Center, Schlupkothen 49a.



Die kulturhistorischen Industriegebäude und ein über 3000 Quadratmeter großes Freigelände wurden zu einer komfortablen Begegnungsstätte gestaltet. Die Kathedrale ist das Zentrum der Einrichtung, das zur kulturellen Institution geworden ist. Kontakt https://kommunikations-center.info/

Die Gäste schätzen die familiäre Atmosphäre in dem mittelgroßen Saal, die auch durch das Team gestützt wird, wenn es die Gäste begrüßt und in den Pausen Snacks und Getränke serviert. „Früher haben sich die Leute ausgesucht, zu welchen Veranstaltungen sie kommen wollten. Heute haben wir viele Stammgäste, die immer kommen, wenn sie Zeit haben“, weiß der Tischlermeister.

Die Konzerte finden alle zwei Wochen jeweils sonntags ab 17 Uhr statt. In den Anfangstagen ab 2003 gab es noch Lesungen und mehr Kabarett, doch das ist immer weniger geworden, weil es nicht so angenommen wird wie Musik. Konzerte mit Blues, Jazz und Soul könnte man dagegen sogar noch ausbauen, wenn es nach dem Publikum ginge; „aber man darf nicht vergessen, dass das nur mein Hobby ist und das ganze Team die Vorbereitungen ehrenamtlich stemmt“, betont der Firmenchef. So wie es ist, sei es gut, mit rund 25 Veranstaltungen im Jahr, die meisten zu mehr als zwei Drittel ausverkauft. „2019 war zufriedenstellend. Ich freue mich, dass es immer mehr angenommen wird“.

Der Kulturkalender für 2020 steht und ist schon gedruckt. Gerne sieht es das Kulturteam, wenn Gäste gleich mehrere Exemplare mitnehmen, um sie an Freunde und Bekannte weiter zu verteilen. Unter den 27 Veranstaltungen sind sieben Wülfrather Premieren: „Die blonde Carmen & ihr Swing-Kabarett“ am 15. März, „Into Deep“ am 3. März und „Seatown Seven“ am 17. Mai werden zum ersten Mal in Schlupkothen auftreten.

Auch „Junodori“ (5. Juli), die „Redhouse Jazzband“ (19. Juli), „Tone Fish“ (30. August) und „Talking Loud“ (27. September) haben sich erfolgreich beworben. Die meisten Bands spielen Mischungen aus eigenen und Coversongs im Blues- und Jazz-Genre und sind damit teilweise seit Jahrzehnten international erfolgreich.

Richard Reichenbach präsentiert die schönsten Melodien aus Film und Musical (6. September), „Into Deep“ spielen handfeste Rockmusik und die „Scheibenwischer“ werfen eine Prise Wülfrather Kabarett in das internationale Musikprogramm (9. Februar). In Schlupkothen wird also für Abwechslung gesorgt. Oder wie Bernd Kicinski sagt: „Wir wollen liebe Menschen zusammenführen“.

2020 gibt es wieder mal ein Heimspiel für die Kabarettgruppe „Scheibenwischer“, hier bei einer Probe. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)