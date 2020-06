Umstrukturierung in Kirchengemeinde : Pfarrer Jürgen Arnolds wird verabschiedet

Pfarrer Jürgen Arnolds wird am 21. Juni verabschiedet. Foto: Kirchengemeinde St. Maximin

Wülfrath Personalmangel führt zu Neuordnung des pastoralen Sendungsraums St. Maximin in der Kalkstadt und St. Lambertus in Mettmann. Pfarrer Jürgen Arnolds wies auf die vielen kleinen Schritte in seiner dreijährigen Amtszeit in St. Maximin hin, die gegangen werden mussten, um für die Zukunft handlungsfähig zu sein. Er erklärte, dass die Kirche im Aufbruch sei und die ersten notwendigen Reformen in Wülfrath eingeleitet wurden. Mit einer Messe am 21. Juni um 11 Uhr in St. Joseph wird er verabschiedet.

Einschneidende Veränderungen stehen zum Herbst in den Pfarreien St. Maximin in Wülfrath und St. Lambertus in Mettmann an. Weil der bisherige Leitende Pfarrer der Pfarrei St. Maximin, Jürgen Arnolds, auf sein Amt zum 31. August verzichtet hat und Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki den Verzicht annahm, beauftragte der Erzbischof mit Wirkung von 1. September 2020 Pfarrer Monsignore Herbert Ullmann parallel zu seiner Aufgaben als leitender Pfarrer an St. Lambertus auch die Aufgabe als Pfarrer an St. Maximin in Wülfrath zu übernehmen.

Zur Verabschiedung Pfarrer Arnolds war ein Empfang am 21. Juni geplant, wie Pastoralreferentin Ulrike Platzhoff mitteilt. Der kann, Corona-bedingt, nicht stattfinden. Und weil persönliche Begegnungen „auch nur vereinzelt und mit Abstand möglich sind, lädt der Pfarrgemeinderat St. Maximin ein, Pfarrer Arnolds einen schriftlichen Gruß mit auf den Weg zu geben“.

Einzelne oder Gruppen, die sich beteiligen möchten, können ihren Gruß im Pastoralbüro an der Goethestraße 75 oder in der Sakristei abgeben. Die Karte, der Brief oder der Bildgruß soll im Format nicht größer als A4 sein.

In seiner Abschiedsmesse am 21. Juni um 11 Uhr in St. Joseph werden die Grüße dann an Pfarrer Arnolds offiziell übergeben. Auch für diese Messe bestehen alle Corona- Hygiene- und Abstandsregeln. Und die Anmeldung im Pastoralbüro ist nötig.

(km/von)