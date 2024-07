Nach dem Unwetter in Wülfrath So sieht Wülfrath nach dem Sturm aus

In der Nacht vom 9. Juli zog ein kräftiges Unwetter über Wülfrath hinweg. Der Sturm deckte Dächer ab und brachte Bäume zum Umstürzen. Die Folgen waren auch noch am Morgen danach in der Stadt zu sehen. Im Stadtgebiet lagen überall noch kleinere, abgeknickte Äste sowie Blätterwerk. Groß waren die Auswirkungen im Stadtpark. Dort lagen dicke Äste auf den Wegen. Aufgrund von Gefahr bleibt der Stadtpark vorsorglich bis auf Weiteres gesperrt.