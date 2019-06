Von einem Bus überrollt : Unfallopfer stirbt an Verletzungen

Ein Rettungswagen hatte den Velberter in ein Krankenhaus gebracht. Foto: Kreispolizei Mettmann

Wülfrath Der 68-jährige Mann aus Velbert, der am 19. Juni an der Straße Flandersbach in Wülfrath von einem Bus überrollt wurde, ist am Donnerstag gestorben. Der Mann, der einen erheblich alkoholisierten Eindruck auf den Busfahrer gemacht hatte, bat diesen am 19. Juni, ihn an seiner Wohnadresse aussteigen zu lassen.

