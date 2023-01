Unfall in Wülfrath 24-Jährige kommt von schneebedeckter Straße ab

Der Schneefall am Donnerstag brachte nicht nur Freude in den Kreis Mettmann, sondern auch gefährliche Verkehrssituationen mit sich. So kam es besonders in den frühen Stunden des Tages zu Problemen. Nicht alle Fahrbahnen waren zu diesem Zeitpunkt frei von Schnee und Eis, so auch an der Stadtgrenze zwischen Wülfrath und Velbert. Am Donnerstagmorgen, 19. Januar, kam hier eine 24-Jährige in Wülfrath von der Straße ab. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.