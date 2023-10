Finanzen in Wülfrath und Mettmann Kommunen senden Hilferuf an den Bundespräsidenten

Dass sie sich in einer Vergeblichkeitsfalle befinden, bekommen die Kommunen immer deutlicher gespiegelt. In diesem Zusammenhang spiele das Wort „Warum“ eine zentrale Rolle: „Warum sehen unsere Straßen und Schulen so aus? Warum bekomme ich keinen Platz in der Kindertagesstätte? Warum zahle ich hier so viel Grundsteuern und Gebühren? Warum muss ich so lange auf einen Termin warten? Und, und, und“, berichtet das Aktionsbündnis in seinem Brief.