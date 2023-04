Interkommunale Zusammenarbeit in Wülfrath Bauexperten planen Lebensläufe von Gebäuden am Rechner

„Es ist ein Berg, über den man am Anfang erst mal rüber muss.“ So beschrieb Jan Heinisch, damals Staatssekretär im Bauministerium, ein sehr spezielles Wülfrather und Heiligenhauser Leuchtturmprojekt: „Einführung der Methode BIM“ mit Start in 2022. Die interkommunale Zusammenarbeit wird vom Land mit 440.000 Euro gefördert. Insofern ist der Kongress „Kobim: Digital Planen, Bauen und Betreiben in der öffentlichen Baupraxis“ von Bauexperten am 25. Mai in Heiligenhaus wohl auch als eine Art Basislager zu verstehen.