Einsatz gegen Clan-Kriminalität : Polizei und Zoll durchsuchen sieben Gebäude in Wülfrath und Haan

Mettmann In Wülfrath und Haan hat die Polizei mehrere Gebäude durchsucht - mit dem Verdacht auf Clan-Kriminalität. Zwei der durchsuchten Objekte sind noch in der Nacht geschlossen worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Polizei, Zollbehörde und Ordnungsamt haben in Wülfrath und Haan in der Nacht zu Samstag mehrere Durchsuchungen im Zusammenhang mit Clan-Kriminalität durchgeführt. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei sieben Objekte durchsucht, darunter Vereinsräumlichkeiten, Gaststätten sowie Wettbüros. Zwei davon wurden noch in der Nacht geschlossen.

Allesamt seien bereits seit längerer Zeit Gegenstand polizeilicher und ordnungsbehördlicher Maßnahmen und Beobachtungen, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Man habe Erkenntnisse dazu vorliegen, dass die Orte als Treffpunkte und Rückzugsorte von Personen dienten, die in kriminellen Gruppen organisiert seien, der Clan-Kriminalität zuzuordnen seien oder dieser zumindest nahe stehen.

Beim aktuellen Einsatz in Wülfrath wurden laut Polizei sechs Objekte am Ellenbeek, der Wilhelmstraße, der Wiedenhofer Straße, dem Ware Platz sowie an der Alten Ratinger Landstraße in Wülfrath kontrolliert. Im späteren Verlauf des Einsatzes verlagerten sich die Kontrollmaßnahmen zu einem siebten Objekt, einem Wettbüro an der Bahnhofstraße in Haan. Die Einsatzkräfte stellten insgesamt elf illegale Glücksspielautomaten und so genannte "Online-Wett-Terminals" sicher. außerdem wurden 60 Personen überprüft, vier Strafverfahren wegen illegalen Glücksspiels und des Verdachts der Hinterziehung von Arbeitsentgelt eingeleitet.

Bei den zwei Objekten, die sofort geschlossen wurden, handelte es sich der Polizei zufolge um zwei Teestuben an der Wilhelmstraße sowie am Ellenbeek, welche offiziell als Vereinsräumlichkeiten gemeldet sind. In den beiden Lokalitäten hatten die Betreiber illegale sowie manipulierte Glücksspielautomaten und Online-Wett-Terminals aufgestellt, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Zudem seien die Örtlichkeiten als Gaststätten mit Alkoholausschank betrieben, obwohl die dazu benötigte Konzession nicht vorhanden war.

Bereits in der Vergangenheit hatte die Kreispolizeibehörde Mettmann in Kooperation mit dem Zoll und städtischen Ordnungsbehörden, Kontrollen dieser Art durchgeführt - unter anderem in Erkrath, Langenfeld, Velbert, Heiligenhaus oder Ratingen.

(zim)