Wülfrath SPD ärgert sich über demolierte Wahlplakate

Für die einen sind sie eine Informationsquelle, für andere offenbar Objekte der Zerstörungswut: Wie Niels Sperling (SPD) berichtet, werden seit Freitagabend immer wieder Wahlplakate seiner Partei in Wülfrath zerstört. In der Nacht auf Samstag ging es demnach mindestens zehn Wahlplakaten der Partei auf der Mettmanner Straße und der Goethestraße an den Kragen. „Am Sonntag sind dann weitere Plakate auf dem Heumarkt kaputt gemacht worden. Gleiches gilt für die Wilhelmstraße. Der Heumarkt war bereits zum zweiten Mal in dieser Woche zur Zielscheibe der Zerstörung geworden“, heißt es in einer Mitteilung. Sperling zeigt sich schockiert und erbost über die Vorfälle, vor allem vor dem Hintergrund der jüngsten, die Nachrichten bestimmenden Fälle von Angriffen auf Wahlkämpfer und Ehrenamtliche, vor allen in östlichen Landesteilen. Die gemeinsame Wülfrather Erklärung habe sich solidarisch gezeigt mit den Opfern der Angriffe.