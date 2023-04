Vandalismus in Wülfrath Unbekannte beschädigen mutwillig Stadtbäume

Mutmaßlich in der Nacht von Dienstag, 25. April, auf Mittwoch, 26. April, bzw. in den frühen Morgenstunden, wurden in der Innenstadt Bäume von Unbekannten beschädigt, teilt die Stadtverwaltung mit. „An fünf Bäumen Am Diek und Anfang der Fußgängerzone wurden viele der blühenden Äste abgebrochen bzw. abgerissen. Wenn die Bäume eingehen, beläuft sich der Schaden auf circa 15.000 Euro“, informiert das Tiefbauamt.