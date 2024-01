Kriminalität in Wülfrath Unbekannte verfolgen 24-Jährigen bis nach Hause

Daraufhin versuchte er sich in Richtung seiner Wohnanschrift, die nicht unweit von der Bushaltestelle entfernt liegt, abzusetzen. Die beiden Unbekannten folgten ihm jedoch und drohten dem 24-Jährigen vor seinem Wohnhaus mit Schlägen. Der junge Mann ergriff die Flucht in das Mehrfamilienhaus an der Wilhelmstraße, wobei die Täter ihm hinterherliefen, sich dann aber aus dem Haus entfernten. Laut Zeugenaussagen floh einer der beiden Männer in Richtung Tankstelle, der andere aber in unbekannte Richtung.