Diebstahl in Wülfrath Lexus an der Bahnstraße gestohlen

Auf einmal ist das eigene Auto weg – so geschejen in der Nacht zu Donnerstag, 21. September, in Wülfrath. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten bisher unbekannte Täter einen weißen Lexus RX450H. Der Besitzer hatte den Wagen am Abend vom 20. September gegen 19 Uhr am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße, gegenüber der Hausnummer 7, abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 7:30 Uhr, stellte er den Diebstahl fest und alarmierte dann die Polizei.