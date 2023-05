Eingriff in die Natur in Wülfrath Erneuter Fall von Baum-Vandalismus

Doch das ist leider noch nicht alles. Nicht nur, dass in der Zeit vom 4. bis 6. Mai die Bäume in der Innenstadt beschädigt wurden – hier kann noch nicht abgesehen werden, ob die Bäume die Spuren der Verwüstung verkraften – ebenfalls am 6. Mai machten sich Unbekannte auch am Baum am Kreisverkehr Flandersbacher Straße zu schaffen. Dort wurden Barken in den Baum gehängt. Der Baum wurde zum Glück nicht beschädigt. Es werde geprüft, ob die Tat zusätzlich einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr darstellt. Die Barken werden vermutlich eine Baustelle abgesichert haben.