Entwicklung in Wülfrath : Die Kulturschaffenden sind jetzt bei Beteiligung gefragt

Wülfrath Die Umfrage stellt die zweite Phase des Kulturentwicklungsplans in Wülfrath dar. Die Teilnahme ist bis zum 13. November online möglich.

Kultur ist wichtig für eine Gesellschaft und für eine lebenswerte Stadt. Doch die Kultur hat es oft nicht einfach, die Corona-Pandemie hat die Künstler stark eingeschränkt. Verschiedene Akteure, wie der Stadtkulturbund, engagieren sich sehr, um der Kultur eine Bühne in der Kalkstadt zu bieten. Und auch seitens der Stadt gibt es Unterstützung in Form der Erstellung eines Kulturentwicklungsplans.

Die Auftaktveranstaltung am 8. September stieß bereits auf eine große Resonanz, brachte einige Ideen hervor, die sich Martina Taubenberger vom Planungsbüro KulturKonzepte bereits notiert hat. Im nächsten Schritt gibt es eine umfangreiche Analysephase. Hier sind zuerst alle Kulturschaffenden in der Stadt gefragt.

Alle Einrichtungen, Vereine, Initiativen und andere, die Kulturangebote für die Bürger in Wülfrath durchführen, sind aufgerufen, an der nachfolgenden Umfrage des Planungsbüros KulturKonzepte teilzunehmen. Damit wird ein Gesamtüberblick über die Kulturlandschaft in Wülfrath ermöglicht, erklärt die Verwaltung. Freie Einzelkünstler seien an dieser Stelle noch nicht angesprochen, es sei denn, sie haben sich zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen.