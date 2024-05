Katholische Kirche in Wülfrath „Der Ruhestand ist noch gewöhnungsbedürftig“

Mehr als vier Jahrzehnte lang hat sie mit Kita-Kindern und Kita-Familien gearbeitet, Kinder auf die Kommunion vorbereitet, sich in der Frauenseelsorge, in Gottesdiensten und in den vergangenen Jahren auch in Trauergesprächen und bei Bestattungen engagiert. Ulrike Platzhoff hat eine große Lücke im katholischen Sendungsraum Mettmann/Wülfrath hinterlassen. Das wird in einem sehr persönlich gehaltenen Artikel in den aktuellen, am 1. Juni erscheinenden, Pfarrnachrichten deutlich. „Aus der pastoralen Arbeit bin ich nun schon seit einigen Wochen ganz offiziell „raus“. Ruhestand seit dem 01. Mai“, schreibt Platzhoff. Nach all den vielen Jahren sei das „noch gewöhnungsbedürftig“.