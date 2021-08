Event in Wülfrath : Über den Herzog-Wilhelm-Markt wird im September entschieden

Lockt Traditionell im Advent die Besucher: der Herzog Wilhelm Weihnachtsmarkt in Wülfrath. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Bislang wollen 20 von 30 Budenbetreibern mitmachen. Einige sind noch unentschieden. Sie fürchten, bei einem Ausfall zur Kasse gebeten zu werden.

Die Jahreshauptversammlung des Fördervereins Herzog-Wilhelm-Markt hat nicht-öffentlich getagt. Das wichtigste Thema: Findet der Herzog-Wilhelm-Markt 2021 statt? Diese Frage wurde weder mit einem klaren Ja noch einem klaren Nein beantwortet. Eine weitere Versammlung im September soll dies klären.

Der Förderverein Herzog-Wilhelm-Mark (HWM) ringt darum, in diesem Jahr den beliebten Markt rund um die Stadtkirche in der ersten Adventswoche durchführen zu können. Doch sicher ist der Termin noch nicht. Daher hat sich die Jahreshauptversammlung dazu am Montagabend im „Casa Mia“ – der Vereinsgastronomie des TV Blau-Weiß – dazu entschlossen, im September erneut zu tagen. Noch haben sich nicht alle Mitglieder, die zugleich Budenbetreiber sind, geäußert, ob und zu welchen Bedingungen sie bereit wären, sich am HWM in diesem Jahr zu beteiligen.

30 Buden sollen aufgebaut werden. Bisher haben Betreiber von bis zu 20 Buden erklärt, unter 2-G- oder 3-G-Regelungen am HWM mitzuwirken. „Wobei die Rahmenbedingungen immer auch Kaffeesatz-Leserei sind“, wie der Vorsitzende Hans-Peter Altmann sagte. „Denn wir wissen nicht, welche Corona-Bestimmungen im Dezember gelten.“ Daher wäre eine Entscheidung „für den Markt auch mit dem Risiko verbunden, dass Kosten verursacht werden, der HWM aber dennoch abgesagt werden müsste. Ein Risiko, das nicht alle Mitglieder auf sich nehmen wollen. So haben drei Budenbetreiber bisher erklärt, definitiv in diesem Jahr aussetzen zu wollen. Weitere sieben sind noch unentschlossen.

„Ein Drittel nicht geöffneter Buden wäre für die Stimmung nicht gut“, gab Christian Huning vom Stadtsportbund zu bedenken. Eine Möglichkeit, dies zu verhindern, wäre eine Vermarktung „freier“ Buden für dieses Jahr. Auch das soll auf der nächsten Versammlung abgesprochen werden. „Sicher ist, dass alle Buden aufgebaut werden müssen. Organisatorisch ist eine andere Lösung nicht darstellbar“, so Altmann.

Folgende Rahmenbedingungen könnten für einen HWM 2021 gelten und sind aktuell vom Ordnungsamt genehmigungsfähig: Alle Budenbetreiber und -besatzungen müssen 2-G (geimpft oder genesen) vorweisen, für die Besucher würde vermutlich eine 3-G-Regel gelten. Ein Sicherheitsdienst, der Zu- und Ausgang im Blick hat, soll die Einhaltung der Vorgaben kontrollieren. Dieser Dienst soll über Eintrittsgelder finanziert werden: ein Euro pro Tag. Alternativ kann ein „Wochentarif“ für fünf Euro gebucht werden. Erheblich teurer würde in diesem Jahr der Auf- und Abbau der Buden. Das dafür zuständige Unternehmen hat eine Preiserhöhung von 50 Prozent veranlasst. Kosten, die der Verein nicht an seine Mitglieder in diesem Jahr weitergeben würde: „Die Budenmieten bleiben stabil.“ Auf das Kinderkarussell soll aus Kostengründen verzichtet werden. Ein reduziertes Bühnenprogramm soll geplant werden. „Und all das würde immer unter dem Vorbehalt stehen, dass neue Vorgaben von Bund, Land oder Kreis Mettmann kommen könnten“, merkte Altmann an.

Auf der Jahreshauptversammlung wurde außerdem ein „Übergangsvorstand“ gewählt. Dieser bleibt nur bis Anfang 2022 im Amt. Dann muss eine neue Führung gewählt werden. Vom aktuellen Gremium mit Hans-Peter Altmann im Vorsitz, Stellvertreter Dirk Winnes, Geschäftsführer Michael Laschet sowie den Beisitzern Otto Höpfner und Thomas Reuter werden zwei Personen nicht wieder kandidieren.

(dne)