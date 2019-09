Wülfrath : Tunnelkino findet viel Zuspruch

Info

Tunnelkino Am kommenden Wochenende gibt es zwei weitere Kinovorstellungen am Zeittunnel: „Pets 2“ am Freitag, 13. September, und „Avengers: Endgame“ am Samstag, 14. September, jeweils um 21 Uhr. Einlass ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 8,50 und an der Abendkasse 9,50 Euro.

Decken und Sitzkissen können mitgebracht werden, Speisen und Getränke hingegen nicht, denn für die haben die Veranstalter gesorgt.

Mehr Informationen: www.neanderticket.de