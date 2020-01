Essen und Genuss in Wülfrath : Tunnelcafé öffnet im Frühjahr

2016 war für Bettina und Markus Wagner die erste Saison im Tunnelcafe. Etwa 70 Prozent der Gäste sind Stammkunden, vor allem bei gutem Wetter ist das Lokal bei Radfahrern und Spaziergängern überaus beliebt. Foto: Valeska von Dolega

Wülfrath Bettina und Markus Wagner beginnen im April ihre Café-Saison. Egal, wann „Genosse Zeittunnel“ startet.

Als Bettina und Markus Wagner sich 2016 dazu entschlossen, die gastronomische Versorgung am Zeittunnel zu übernehmen, wollten die Eheleute diese Aufgabe nie hauptberuflich übernehmen. „Der Café-Betrieb ist nur ein schönes Hobby“, erklärt Markus Wagner. Und das ist er bis heute geblieben.

Entsprechend ausgeruht und entspannt guckt das Paar auf die Entwicklungen, die der Zeittunnel, als Museum ja so etwas wie Dreh- und Angelpunkt am Hammerstein, nimmt. Bekanntermaßen wird sein Betrieb durch die Stadt Wülfrath bis zum 31. Dezember 2020 eingestellt. Die Politik erhofft sich dadurch ein Einsparvolumen von 185.000 Euro im Jahr, alternativ soll das Erdzeit-Museum ab kommender Saison genossenschaftlich geführt werden. „Wie weit die Pläne tatsächlich sind, wissen wir nicht“, sagt das Ehepaar zum Stand der Dinge. Aber was auch immer passiert: „wir sind unabhängig“, erklärt Markus Wagner.

INFO Neustart für das Konzept Zeittunnel Zeittunnel Eine noch zu gründende Genossenschaft wird nun die Geschicke leiten. Zunächst ist ein Probebetrieb geplant. Tunnelcafé Unabhängig aller Ideen, die die „Genossen“ Martin Fornefeld und Ulrich Becker am Zeittunnel ins Leben rufen, öffnen Bettina und Markus Wagner ihr Café am 4. April. Neu Live-Auftritte verschiedener Musiker flankieren das Programm im Tunnelcafé.

Als beispielsweise der Zeittunnel wegen umfassender Renovierungsmaßnahmen 2018 geschlossen wurde – die Ausstellung wurde digitalisiert, bietet nun Videosequenzen und Luftbildaufnahmen, neue Stellwände aus beständigem Alu-Dibond wurden platziert und Info-Texte überarbeitet –, blieb das Tunnelcafé „unverändert geöffnet. Die Resonanz war und ist gleichbleibend gut“, etwa 70 Prozent der Besucher sind Stammgäste, berichten die Wagners stolz. „Die mögen das Wohlfühl-Ambiente und den persönlichen Service.“ Vom Beginn an habe das Konzept „eingeschlagen wie die sprichwörtliche Bombe“, erinnern sich beide. Markus Wagner, gelernter Restaurantfachmann, „kocht leidenschaftlich gerne und ausgesprochen gut“, wie seine Ehefrau lobt. „Inzwischen macht er ihr beim Backen Konkurrenz.“ Und diese selbst gebackenen Kuchen und Torten, „da wird auch gerne mal experimentiert, um immer wieder Abwechslung auf die Karte zu bringen“, sind ein weiteres Pfund, mit dem das Lokal am Hammerstein bei den Gästen punktet.

„Wir sind auch wichtiger Versorger für die Radfahrer und Spaziergänger entlang des Panoramaweges“, berichten die zwei über ein weiteres Plus. Viele Freizeitsportler machen ihren Einkehrschwung ins Tunnelcafé, „vor allem der Biergarten ist im Sommer attraktiv“, wissen die Cafébetreiber über das malerische Sitzen am Rande alten Baumbestandes. Auch die Aufladestation für E-Bikes hat Sogwirkung: Während das Rad auflädt, bleibt Zeit für eine Erfrischung. Weiterer Anziehungspunkt ist das Tunnelkino, das in den vergangenen Jahren ebenfalls für Besucherströme gesorgt hat. „Das alles wollen wir natürlich auch zusammen mit den Mitgliedern der Wülfrather Rockmusiker-Gemeinschaft weiter führen.“