Musik als Stimmungsaufheller in Wülfraths Stadtkirche : New City Voices vertreiben Novemberblues

Wülfrath Wuppertaler Gospelchor gibt ein sogenanntes Trostkonzert in der Stadtkirche. Der Eintritt ist frei.

Erinnern an Erlebnisse und Begegnungen bei gleichzeitigem Loslassen von Altem und Belastendem soll ebenso Raum gegeben werden wie dem Moment des Innehaltens um Vergangenes und Getrenntem. Bei dem Trostkonzert soll, so sagt der Pfarrer, Trost in Schwingung und Wort gefunden werden. „Es ist ein Auftanken für die Seele in Zeiten der Veränderung.“