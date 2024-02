Polizei in Wülfrath Trio raubt 16-Jährigen Handy und Kopfhörer

Das war kein schöner Ausklang für einen 16-Jährigen an Altweiber: Wie die Polizei mitteilt, stahl in der Nacht zu Freitag, 9. Februar, ein jugendliches Trio dem Jugendlichen in einer Tiefgarage ein Mobiltelefon sowie Kopfhörer. Das Trio floh zunächst, konnte jedoch von alarmierten Einsatzkräften gestellt werden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.