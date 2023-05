Kriminalität in Wülfrath 14-Jähriger von Trio um Tasche beraubt

Laut Angaben der Polizei hielt sich der 14-Jährige gemeinsam mit zwei 15-Jährigen gegen 20 Uhr am Busbahnhof an der Straße Am Diek auf, als er von einem jugendlichen Trio auf seine Bauchtasche angesprochen wurde. Um eine Konfrontation zu vermeiden, entfernte sich der 14-Jährige mit seinen Freunden über die Goethestraße in Richtung Mettmanner Straße. In Höhe der dortigen Bushaltestelle traf er erneut auf das Trio. Unter der Androhung von Gewalt forderte einer der Tatverdächtigen nun die Bauchtasche. Dieser Aufforderung kam der 14-Jährige aus Angst nach. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Als die Beamten die Verdächtigen an der Straße Am Diek antrafen, floh das Trio in den angrenzenden Park. Ein 14-jähriger Velberter konnte festgenommen werden. Die weiteren Tatverdächtigen entkamen. Die circa 16- bis 17-Jährigen mit südostereuropäischem Erscheinungsbild können wie folgt beschrieben werden: Die erste Person ist circa 180 cm groß, hat eine schlanke Statur und trug einen rot-weiß gestreiften Pullover, eine rote Jogginghose, schwarze Turnschuhe sowie eine beige Basecap. Der zweite Tatverdächtige ist circa 180 cm groß, hat eine schlanke Statur und trug eine graue Kapuzenjacke, eine blaue Jeans sowie eine schwarze Basecap.