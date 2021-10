Kriminalität in Wülfrath : Trickbetrüger erbeuten fünfstelligen Geldbetrag bei Senioren

Kriminalität in Wülfrath

Wülfrath Trickbetrüger haben bei einem Wülfrather Ehepaar (90 und 91 Jahre alt) einen fünfstelligen Geldbetrag erbeutet. Die Polizei warnt deshalb erneut eindringlich vor den Maschen der Kriminellen, die die Opfer stark unter Druck setzen: „Die Tricks sind so perfide, dass darauf jeder hereinfallen kann.“

Am Donnerstag gegen 12 Uhr erhielt ein 91-jähriger Wülfrather einen Telefonanruf von einer Frau. Sie gab sich als seine Schwiegertochter aus und bat den Senior um Bargeld, das sie angeblich dringend für den Erwerb einer Eigentumswohnung benötige. In einem erneuten Anruf schilderte sie, dass sie nur durch die sofortige Anzahlung eines fünfstelligen Betrages bei dem Notar eine Wohnung zu einem verminderten Preis erhalten könne. Sie übte massiven Druck auf den Senior aus.

Der 91-Jährige sicherte schließlich die Übergabe eines fünfstelligen Betrages zu. Kurze Zeit später klingelte eine Frau an der Wohnungstür, die sich als Mitarbeiterin einer Bank ausgab und den Bargeldbetrag in Empfang nahm.

Erst nach der Geldübergabe setzte sich der Senior mit seiner Schwiegertochter telefonisch in Verbindung, wodurch der Trickbetrug auffiel. Die Geschädigten informierten die Polizei , die die Geldabholerin trotz einer sofortigen Fahndung nicht festnehmen konnte. Der 91-Jährige beschreibt die Geldabholerin mit einem ausländischen Erscheinungsbild. Sie soll braune Haare haben und circa 1,65 m groß gewesen sein. Zur Tatzeit soll sie ein Kopftuch getragen und eine dunkle Handtasche mit sich geführt haben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein, die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

In den zurückliegenden Tagen habe es zahlreiche solcher betrügerischen Anrufe gegeben, so die Polizei. In den meisten Fällen fielen die Unbekannten auf. Der dringende Ratschlag der Polizei lautet: Bei unklaren Anrufen sollte man sofort auflegen. Dann kann man sich durch einen eigenen Anruf vergewissern, ob das Geschilderte stimmt – oder direkt die Polizei verständigen.