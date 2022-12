Event in Wülfrath Traumbilanz für diesen Start in die Adventszeit

Zehn Tage im Herzen der Wülfrather Innenstadt gingen am Sonntag besinnlich zu Ende. Nach Pandemie und Restriktionen der vergangenen Jahre durfte Wülfrath die Weihnachtssaison wie gewohnt eröffnen. Rund um die evangelische Stadtkirche lockte ein Weihnachtsdorf mit engagierten Bürgern und Dienstleistern, Künstlern und zahlreichen Besuchern, die den Markt zu etwas Besonderem machten. „Wir sind restlos begeistert“, fasst Thomas Reuter, Vorsitzender des Fördervereins und Cheforganisator des Herzog-Wilhelm-Markts am Montag zusammen. „Schöner hätten wir uns das nicht vorstellen können. Das letzte Wochenende war einfach genial. Am Freitagabend hat es sogar noch ein wenig gerieselt, da kam dann so richtig die weihnachtliche Stimmung durch.“