Trauer in Wülfrath Trägerverein des Niederbergischen Museums trauert um Willi Münch

Der langjährige Leiter des Niederbergischen Museums, Willi Münch, ist verstorben. „Mit großer Trauer hat der Vorstand Trägerverein Niederbergisches Museum Wülfrath e.V. vom Tode des langjährigen Leiters des Niederbergischen Museums, Willi Münch, erfahren. Verdanken wir doch dem unermüdlichen Einsatz und den kreativen Ideen Willi Münchs, dass unser Museum nicht nur das Markenzeichen in der Wülfrather Kulturlandschaft ist, sondern darüberhinaus mit dem von ihm geprägten ganzheitlichen Vermittlungsansatz museumspädagogischer Programmatik im gesamten Niederbergischen Raum hohe Anerkennung fand“, heißt es im Nachruf des Trägervereins. Über 35 Jahre hat Münch bis 1991 maßgeblich die umfangreiche Sammlung zur Geschichte des niederbergischen Kulturraumes, zur Naturkunde und der Geologie weiterentwickelt und zu einem lebendigen Lernort gestaltet, der nie angestaubt wirkte und den Besuchern einen anschaulichen Blick auf die Vergangenheit ermöglichte. Dazu zählt die Bergische Kaffeetafel, die Münch bereits in den 1960er Jahren einführte. „Darüberhinaus gelang es ihm, einen großen Kreis von ehrenamtlichen HelferInnen für die Museumsarbeit zu begeistern, ohne deren Engagement das Niederbergische Museum so nicht existieren würde“, so der Trägerverein weiter. „Willi Münch konnte auf Menschen zu gehen und sie mitnehmen in seinem Enthusiamus für ‚sein Heimatmuseum‘. So konnte er das Mitwirken vieler WülfratherInnen an den museumspädagischen Programmen erreichen.“ Von dieser Keimzelle profitiere der Trägerverein noch heute. „In den letzten Jahren einsetzende gesundheitliche Probleme hinderten ihn nicht daran, immer wieder unterstützend die Arbeit des Vorstandes des Trägervereins zu begleiten und so vor allem mit seinem Wissen zu den Exponaten im Museum häufig zur Klärung unbekannter Details beizutragen.“