Bildung : Toter Winkel: Verkehrswacht kommt in die Schulen und klärt auf

Wülfrath Viertklässler können sich ins Fahrerhaus eines Lkw setzen und sich ein Bild davon machen, wie schlecht gewisse Straßenbereiche einsehbar sind.

Mit gelben Westen und der Aktion „Toter Winkel“ betreibt die Kreisverkehrswacht Mettmann verstärkt Unfallverhütung an Schulen und Kindergärten. Jüngstes Beispiel: eine Grundschule im Nordkreis. Die Velberter Firma Hofius Containerdienst GmbH & Co. KG stellte ihre Fahrzeuge zur Verfügung, damit die Kinder auf dem Schulhof theoretisch und praktisch mit den Gefahren des „Toten Winkels“ vertraut gemacht werden können. Nach einer Einführung durften sich die Viertklässler selbst ins Fahrerhaus eines Lkw setzen. So konnten sie sich ein Bild davon machen, wie schlecht der Fahrer Einblick nehmen kann in den Bereich unmittelbar neben dem Laster. Für die Aktion „Toter Winkel“ freut sich Projektleiterin Tanja Smigoc über weitere Kooperationspartner. Speditionen aus dem Kreis Mettmann, die sich an der Aktion beteiligen möchten, können sich unter Telefon 02104 991652 bei der Kreisverkehrswacht melden.

„Sicher zur Schule“ – unter diesem Motto startete jetzt im Familienzentrum Ellenbeek in Wülfrath die Schulwegkampagne der Kreisverkehrswacht, der Unfallkasse NRW und des Lhoist-Kalkwerks Flandersbach. Alle künftigen Erstklässler im Kreis Mettmann sollen bereits im Kindergarten ihren Schulweg üben – am besten gemeinsam mit den Eltern. Dazu verteilt die Verkehrswacht in den kommenden Wochen gratis mehr als 3000 Übungs- und Informationsmaterialien an alle Kindergärten und Eltern von Vorschulkindern. Der Kreis Mettmann ist laut Verkehrswacht der erste Landkreis in Deutschland, in dem die ganz neu erarbeiteten Medien eingesetzt werden.