Musik im Schlupkothen : Tom Dauns Harfenmusik im Kommunikationscenter

Umjubelt war das Konzert Tom Dauns, der in der Kulturkathedrale Schlupkothen internationale Weihnachtslieder spielte. Foto: Blazy, Achim (abz)/Achim Blazy

Wülfrath Zum letzten Konzert 2019 begrüßte Bernd Kicinski, Hausherr der Kathedrale, den berühmten Harfenisten Tom Daun, der vor knapp 15 Jahren der erste Gast in der ehemaligen Schlupkothener Kirche war und die Erfolgsgeschichte dieses außergewöhnlichen Kulturzentrums mitbegründette.

Mit meditativen Klängen begann der Virtuose und stimmte das Publikum auf sein Spiel ein, wechselte dann zu adventlichen Melodien aus verschiedenen Jahrhunderten und verzauberte damit die offensichtlich zufrieden lauschenden Gäste. Der virtuose Musiker und Absolvent eines Zusatzstudiums in Edinburgh, das er nach seinem Studium an der Musikhochschule Köln absolvierte, brachte vier Harfen mit auf die Bühne – eine keltische, eine gotische und eine böhmische. Damit nahm er mit zur musikalische Weltreise: von Weihnachtsmelodien, die bei uns beliebt sind über Cantidas di Santa Maria, also Marienlieder aus Spanien, zu altenglischen bis hin zu alpenländischen Volksweisen. Es war ein Genuss, diesen zarten Tönen zu lauschen.