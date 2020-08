Hitzewelle : Retter geben Tipps

Wülfrath Der Wetterdienst sagt eine mehrtägige Hitzewelle für die Region voraus. Während sich die einen auf Freibad und Sonnenbaden freuen, sind hohe Temperaturen für andere eine echte Gefahr.

Das Wetter soll sich in den nächsten Tagen von seiner schönsten Seite zeigen. Temperaturen von mehr als 30 Grad sind locken in die Schwimmbäder. Aber vor allem ältere Menschen mit Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und Kinder leiden oft extrem unter hohen Temperaturen, die zudem oft auch mit hoher Luftfeuchtigkeit einhergehen.

Heiße Luft auszuschließen, ist klug. Deshalb möglichst früh am Morgen lüften, anschließend Fenster, Rollos oder Rollläden am besten herunterlassen, so wird die Wärmestrahlung deutlich reduziert und die Wohnung heizt sich nicht so schnell auf.