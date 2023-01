Tiere in Wülfrath Was tun, wenn die Kosten fürs Tier zu hoch werden?

„Unser Fokus liegt auf dem Tier“, erklärt die Tierschützerin. „Deshalb sagen wir auch immer, egal was ist, dass diejenigen erst einmal zum Tierarzt sollen.“ Der Verein arbeitet eng mit den beiden ortsansässigen Veterinären zusammen und kündigt nach der Kontaktaufnahme den Hilfesuchenden mit seinem Tier an. Die Rechnung begleicht dann hinterher der Verein – aus den Mitteln, die er durch Mitgliedsbeiträge und Spenden generiert. Wer am Ende des Monats nicht mehr genug Geld für Tierfutter hat, kann sich ebenfalls an die Wülfrather Tierschützer wenden. Das gilt auch, wenn der Besitzer ins Krankenhaus oder in eine Rehabilitationsklinik muss, aber nicht die Kosten für eine Tierpension alleine stemmen kann.