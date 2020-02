Tierwohl in Wülfrath : Wülfrather Tierschützer suchen weitere Unterstützer

Wülfrath Nicht nur Hund, Katze und Co. hilft der Verein. Auch Wildtieren wie Fledermäusen.

(von/liri) Es ist eine Ortsgruppe, die seit 55 Jahren mit kleinen Mitteln Großes bewirkt: Der Tier- und Naturschutzverein Wülfrath kümmert sich mit etwa 130 Mitgliedern um aktuelle Projekte rund um die Versorgung von Tieren in Not. Und das sind nicht nur die Belange von populären Geschöpfen wie Hunden und Katzen. Wildtiere wie Fledermäuse werden ebenso betreut. Dazu braucht der Verein weitere Unterstützer.

In Notsituation kümmern sich die Vereinsmitglieder auch in den eigenen vier Wänden. Als Untermieterin beherbergt die Vorsitzende derzeit eine verletzte Taube in ihrem Keller. „Die Taube erlitt Verletzungen am Kopf durch einen Greifvogel und kam daraufhin zunächst in einer Tierarztpraxis unter“, erinnert sie sich.