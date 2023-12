Spendenaufruf in Wülfrath THW sucht Spender für ein neues Schlauchboot

Wülfraths Bürgermeister Rainer Ritsche habe bereits den Anfang gemacht und aus seinem Budget einen Teil für das neue Schlauchboot beigetragen. Auch die Spende der Wülfrather Firma MTC Metallhandel anlässlich des Jubiläums zum 30-jährigen Bestehen werde in die Bootskasse gesteckt. Damit die Teilnahme am Dreck-weg-Tag im März 2024 gelingt, braucht das THW aber noch viele weitere Unterstützer. Zwischen 2000 bis 5000 Euro kostet ein robustes Schlauchboot, erklärt Münchow. Was genau für eine Ausführung angeschafft werden kann, entscheidet der Spendenstand Ende Januar. Infos für Unterstützer unter https://ov-heiligenhaus.thw.de/mitmachen-unterstuetzen.