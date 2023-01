Technisches Hilfswerk in Wülfrath THW startet ins neue Ausbildungsjahr für Helferanwärter

Der nächste Grundausbildungsdienst findet am Mittwoch 25. Januar um 18 Uhr in der Unterkunft des THW OV Heiligenhaus/Wülfrath in der Unteren Industriestraße 26 in Heiligenhaus statt. Wer einmal vorbeischauen möchte, kann sich per E-Mail beim THW OV Heiligenhaus/Wülfrath unter ov-heiligenhaus@thw.de melden.