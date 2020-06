Finanztipps vom Fachmann : Gold ist sicher, bringt aber keine Zinsen

Heiligenhaus Die Corona-Epidemie verändert signifikant den Umgang mit Geld – vor allem mit Münzen und Scheinen. Im Gespräch mit unserer Redaktion nennt Sparkassen-Filialdirektor Thomas Meuser erstaunliche Daten dazu.

MEUSER Wir stellen die Versorgung mit Bargeld sicher, garantieren einen reibungslosen Zahlungsverkehr, sprechen darüber, was in turbulenten Börsenzeiten zu tun ist. Und stehen in regem Dialog mit der Wirtschaftsförderung und Stadtspitze. Übrigens haben wir gerade erst vorsichtige Schritte in Richtung Normalität gemacht: In fünf der vorübergehend geschlossenen Filialen werden wieder Termine für die Beratung und den Safebesuch angeboten.