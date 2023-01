Prävention in Wülfrath Theaterstück „Getäuscht“ klärt über „Loverboys“ auf

Doch nicht nur an Mädchen und junge Frauen richtet sich die Veranstaltung Mitte Februar. Parallel zur dargebotenen Theater-Aufführung erhalten Eltern und Pädagogen die Möglichkeit, sich zur Thematik „Loverboys“ zu informieren. Dazu wird ebenfalls die Elterninitiative „Loverboy-Opfer“ vor Ort sein, um über Hintergründe der Betrugsmasche aufzuklären und zu informieren. Da diese Informationsveranstaltung zeitgleich zum Theaterstück stattfindet, richtet sich der Themennachmittag auch an interessierte Männer. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Jugendamtskampagne „Respekt?! Du mich auch!?“ in Kooperation mit den Schulen der Stadt Wülfrath statt.