Kultur in Wülfrath : Musiker bringen den Rock’n’Roll mit

Die Band The Travelers ist unterwegs und legt auch einen Zwischenstopp in Wülfrath ein. Foto: The Travelers

Wülfrath Die Band The Travelers treten nächsten Montag im WIR-Haus in Wülfrath auf. Karten gibt es noch im Vorverkauf und an der Abendkasse.

(RP) The Travelers bringen am Montag, 10. Oktober, ab 19 Uhr im WIR-Haus Wilhelmstraße 189, Rock’n’Roll zum Mittanzen nach Wülfrath.

Zwei Freunde, zwei Instrumente, ein musikalisch-bezaubernder Retroabend – im Rahmen der Reihe „Kultur am Montag“ gastieren die beiden Musiker Marc Johland und Nikolaus Winkelhausen im WIR-Haus. „The Travelers“ bringen den Sound der 50er und 60er Jahre mit, darunter Evergreens, aber auch Pop und Rock von heute im Gewand der Rock’n’Roll-Ära.

Ganz minimalistisch, ganz passend zur kleinen, fast intimen Atmosphäre auf der Bühne im WIR-Haus, geht es zu, wenn Johland und Winkelhausen nur mit Gitarre und Kontrabass auflaufen. Denn mehr benötigen sie nicht, um den Sound aus der Zeit des Beat und Rock’n’Roll lebendig werden zu lassen. Hits wie der Bill Haley-Klassiker „Shake, Rattle & Roll“ oder der Monkeys-Schlager „I‘m a believer“ liegen da auf der Hand. Aber auch Westernhagens „Sexy“ oder Status Quos „Rocking all over the world“ erhalten da das Travelers-Format im Stil der Musik der 1950er und frühen 60er Jahre.

Die beiden jungen Musiker aus Wesel und Düsseldorf fingen schon früh mit der Musik an. Mit Rock‘n‘Roll im Blut und Liebe zur Musik trafen sie sich auf einer Jam-Session in einer Musikkneipe und lernten sich schnell schätzen. Die gemeinsame Liebe zum Rock’n‘Roll verbindet sie. Das Publikum hält es da selten auf den Stühlen.

Spaß an der Musik, Leidenschaft und ein Hauch Vintage – der Vorverkauf für den Zwischenstopp der Travelers in Wülfrath hat begonnen ( www.neanderticket.de).

Der Eintritt kostet 22,50 Euro an der Abendkasse und 20 Euro im Vorverkauf.