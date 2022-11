Gegen Verschwendung in Wülfrath : Neue Pfandringe erleichterten das Sammeln und Recyceln

Leere Pfandflaschen und -dosen können ab sofort in die neuen Pfandringe am Diek gestellt werden. Foto: Stadt Wülfrath

Wülfrath Die Stadt testet die in anderen Städten schon erprobten Pfandringe vorerst für ein Jahr an zentraler Stelle. Sollte sich das Prinzip bewähren, sollen weitere Stellen folgen.

Pfandsammler sollen es in Zukunft leichter haben. Die Stadt hat versuchsweise an zwei öffentlichen Müllbehältern Am Diek sogenannte Pfandringe angebracht, in denen künftig Pfandflaschen und -dosen abgestellt werden können.

So umfasst den Müllbehälter an der Ruhebank am Parkdeck Am Diek nun ein Edelstahlring mit Platz für zehn Pfandflaschen oder -dosen. Der Pfandring am Mülleimer der Bushaltestelle „Stadtmitte/Bussteige 1+2“ hingegen bietet ab sofort fünf Pfandabstellplätze.

Die neu eingesetzten Pfandringe bieten der Stadt und ihren Bewohnern gleich mehrere Vorteile. Einerseits sind sie förderlich für Mülltrennung und Recycling. „Pfandringe dienen dazu, Pfandflaschen und -dosen, die möglicherweise im Restmüll gelandet wären, in den Wertstoffkreislauf zurückzuführen, in dem sie in der speziellen Halterung an öffentlichen Papierkörben abgestellt und dort wieder eingesammelt werden können. Wertvolles Material gelangt so in den Mehrweg- oder Recyclingkreislauf und nicht im Restmüll“, erklärt die Abfallberatung. Das wirkt sich nicht nur positiv auf die Umwelt aus, sondern spart auch Kosten und Energie. Denn durch die Pfandringe wird die Restmüllentsorgung der Stadt entlastet.

Doch da hört der Nutzen der Pfandringe noch nicht auf. Sie ermöglichen zudem, dass Menschen, die Pfand sammeln, nicht mehr zwangsweise in die Abfallbehälter fassen müssen, sondern das Leergut direkt aus dem Pfandring entnehmen können. Vielerorts und auch in Wülfrath gibt es Sammler, die mit dem Erlös des weggeworfenen Pfandguts ihren Lebensunterhalt aufbessern. Oft müssen sie dazu in Mülleimern wühlen, was nicht nur als entwürdigend wahrgenommen wird, sondern außerdem ein Verletzungsrisiko birgt.

Die Abfallberatung bittet die Bürger, nur wirklich leere Pfandflaschen und Getränkedosen mit dem Pfandsymbol in die Pfandringe zu stellen. Flüssige Reste, vor allem von alkoholischen Getränken, könnten nicht nur eine Gefahr für Kinder darstellen. Die Pfandringe sind ebenso wenig für pfandfreie Glasflaschen und Getränkedosen, To-Go-Getränkebecher oder sonstige Becher gedacht. Restabfälle gehören wie bisher in den Mülleimer, betont die Abfallberatung.