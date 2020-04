Müllentsorgung korrekt vorgenommen : Wegen des Maifeiertags kommt es zu Terminverschiebungen

Wülfrath Traditionell ist der Tanz in den Mai eine große Sause. In diesem Jahr wird es Dank des Corona-Blues ein stiller Feiertag. Terminverschiebungen bei der Müllabfuhr verursacht der 1. Mai trotzdem.

Szenenwechsel: „Mit der Wiedereröffnung der Abfall-Annahmestelle Liegnitzer Straße zur Anlieferung von Grünschnitt und dem zusätzlichen Angebot der Grünabfallsammlung am Müllfahrzeug auf dem Parkplatz neben Poco-Domäne haben wir in den ersten vier Tagen insgesamt 1.150 PKW gezählt“, stellt die Abfallberatung die bisherigen Ergebnisse der Sammlungen vor.

Die Verwaltung wird die Sammelstelle an der Liegnitzer Straße daher auch in der nächsten Woche ausschließlich zur Abgabe von Grünschnitt täglich öffnen, da hier die meisten PKW-Anlieferungen erfolgt sind. Der zusätzliche Standort auf dem Parkplatz bei Poco Domäne wird in der nächsten Woche von Montag bis Donnerstag nicht angeboten, ist aktuell aber noch bis Samstag, 25. April, geöffnet.

Aufgrund des Feiertages am Freitag, 1. Mai, rechnet die Stadt am Samstag, 2. Mai, mit einem erhöhten Aufkommen an Grünschnitt-Anlieferungen. Aus diesem Grund wird am Samstag, 2. Mai, wieder eine zusätzliche Grünschnittsammlung am Müllfahrzeug auf dem Parkplatz bei Poco Domäne möglich sein. An den Sammelstellen werden die Grünabfälle nur von Wülfrather Privathaushalten angenommen. Es wird gebeten, den Personalausweis bei Anlieferung vorzuzeigen.