Technisches Hilfswerk in Wülfrath in Aktion : THW säubert den Krappsteich

Technisches Hilfswerk in Wülfrath in Aktion

Der Krappsteich im Angergarten in Wülfrath wurde von jungen Leuten vom technischen Hilfswerk gesäubert. Im Boot (v.l.): Jolina, Frances, Joel und hinten links Bootsführer Niklas. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Mit einem Riesenaufgebot trat das Technische Hilfswerk (THW) mit viel jugendlicher Unterstützung zur Säuberung des Krappsteiches in Wülfrath an.

Eigentlich wird dieses Projekt des THW-Ortsvereins Heiligenhaus-Wülfrath am Krappsteich in der Wülfrather Innenstadt regelmäßig im Frühjahr zum „Dreck weg Tag“ durchgeführt, aber wie fast überall hat Corona dieses Unterfangen 2020 verhindert. Am Samstag wurde die Aktion nachgeholt.