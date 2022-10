Kultur in Wülfrath : Garde wirbelt durch Innenstadt

Wülfrath Die Tanzgruppe der Kalkstadtnarren holte erfolgreich ihren Auftritt als Walking Acts in der Innenstadt nach. Die Kulturreihe wurde vom Stadtkulturbund organisiert.

Es ist schon fast so etwas wie ein Aufwärmen, denn spätestens ab dem 11. November mit dem Hoppeditz-Erwachen gehören regelmäßige Auftritte für die Tanzgarde der Kalkstadtnarren zum Alltag. Am Wochenende holten die jungen Tänzerinnen und Tänzer aber zunächst ihren Auftritt als Walking Act – der Kulturreihe vom Stadtkulturbund – nach. Coronabedingt musste die Garde ihren Auftritt Mitte September absagen. Nun aber wirbelten die Funkemariechen in ihren neuen Kostümen durch die Fußgängerzone und sorgten dafür, dass der Samstagsbummel abwechslungsreich wurde. Ein Hauptziel des Formats. Mit der Darbietung der Tanzgarde wurden die Walking Acts nun auch offiziell beendet. Vier Monate lang gab es Kulturprogramm mit Schauspiel, Musik und Tanz in der Innenstadt – draußen und für die Zuhörer umsonst. Für die gut 25 Mitglieder der Kalkstadtnarren-Tanzgarde ist aber der nächste Auftritt nicht mehr weit entfernt. Sie werden am 11. November den Sarg-Einzug des Hoppeditz ins Vereinsheim der Wülfrather Jecken am Kliff begleiten. Foto: Achim Blazy