Aktion in Wülfrath Gemeinsam tanzen gegen die Gewalt

Die Tanzschritte sind einfach und leicht zu merken. Das ist bewusst so gehalten, denn möglichst viele sollen bei der weltweiten Aktion „One Billion Rising“ teilnehmen können. Die Stadt Wülfrath beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der Aktion. Um ein wenig vorbereitet zu sein, haben sich Interessierte am Dienstagnachmittag zu einer Probe im Rathaus getroffen. Angeleitet von Andrea Berster-Lingk studieren sie die Choreografie ein.