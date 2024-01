Betreuung in Wülfrath Reinschnuppern in die Tagespflege beim Tag der offnen Tür

Seit Februar 2022 ist die Tagespfege der Bergischen Diakonie in der Pflegeeinrichtung Haus August von der Twer mitten in der City beheimatet. Bei einem Tag der offenen Tür am kommenden Samstag, 20. Janaur, öffnet die Tagespflege ihre Türen für Interessierte, um sich und die Einrichtung vorzustellen. Unter dem Motto „Lieber gemeinsam on Tour als allein Zuhause“ können die Besucher das umfassende und liebevolle Betreuungsangebot für Senioren entdecken.