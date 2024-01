Betreuung in Wülfrath Lieber gemeinsam statt einsam

Die Räume der Tagespflege in der Senioreneinrichtung August von der Twer sind liebevoll vorbereitet und dekoriert. Eine Tafel mit Fotos zeigt, was so alles gemacht wird in der Tagespflege und ein Schild weist auf das Tagesprogramm hin. Die Räume sind mit Selbstgebasteltem geschmückt. Auf einem großen Tisch warten kleine Köstlichkeiten auf die Besucher. Darunter auch leckerer Zitronenkuchen. „Den haben die Gäste gestern extra gebacken“, erzählt Einrichtungsleiterin Gabriele Schimmich. Auch die Gäste der Tagespflege waren darauf bedacht, dass sich die Besucher am Tag der offenen Tür wohlfühlen.