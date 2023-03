Kinderbetreuung in Wülfrath Tagespflege braucht mehr Unterstützung

Obwohl es in der Stadt 13 Tagespflegen gibt, sind die Plätze schnell vergriffen, weil der Bedarf sehr groß ist. Auch für die Stadt sind Tagesmütter und -väter eine große Stütze, vor allem angesichts fehlender Kita-Plätze. Da sollte eine gute Kooperation zwischen Verwaltung und den Tagespflegepersonen doch eine Selbstverständlichkeit sein. Das ist es aber offenbar nicht, wie durch einen offenen Brief an das Jugendamt nun deutlich wird. Den hat die Kommunalgruppe Wülfrath des „Berufsverbands für Kindertagespflegepersonen NRW e.V.“ nicht nur an Sozialdezernentin Michaele Berster und Jugendamtsleiterin Bärbel Habermann geschickt, sondern auch an Politik und Presse. In ihrem Brief üben die Ansprechpartnerinnen und Tagesmütter Jessica Hepperle, Kathrin Schwering, Miriam Groß und Patricia Große-Menne vor allem Kritik an der fehlenden Kommunikation und Unterstützung der Stadt für die Tagespflege. „Wir, die Kindertagespflegepersonen, möchten uns nun noch einmal an Sie wenden, da seit dem Jugendhilfeausschuss im November 2022 von Seiten des Jugendamtes eisiges Schweigen uns Kindertagespflegepersonen gegenüber herrscht“, heißt es in dem Schreiben.