Kinderbetreuung in Wülfrath : Tagesmütter Garant für gute Betreuung

Wülfrath 14 Betreuerinnen kümmern sich um 64 Kinder. Gesucht wird weiteres Personal, auch als „Springer“ im Krankheitsfall.

„Die Kleinsten unserer Gemeinschaft müssen gut versorgt sein. Dieser Weg ist auskömmlich“, bilanziert sie den Stand der Dinge. „Vor allem die unter Zweijährigen sind so in bester Obhut.“ Damit diese gute Quote weiter Bestand hat, sucht – und findet – die im Jugendamt fürs Ressort zuständige Andrea Berster-Lingk kontinuierlich geeignete Personen. „Im Moment stehen zwei weitere Frauen kurz vor ihrer Qualifizierung“, erklärt sie. Was tatsächlich fehlt sind sogenannte Springer, die als Ersatz dort eine Lücke füllen können, die beispielsweise krankheitsbedingt durch den Ausfall einer Tagespflegeperson entsteht. „Fällt eine Tagesmutter aus, ist das eine massive Belastung für die Eltern“, weiß Patricia Große-Menne, die seit 2016, also jetzt im vierten Jahr, Tagesmutter ist.