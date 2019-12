Praktische Nächstenliebe in Wülfrath : Tafel beschenkt Bedürftige mit Weihnachtstüten

Wülfrath Privatleute schnürten 1077 Christpäckchen für Bedürftige an den Standorten Wülfrath, Velbert und Heiligenhaus.

Insgesamt 1077 Weihnachtstüten und -päckchen wurden an den drei Standorten der Tafel in Wülfrath, Velbert und Heiligenhaus abgegeben. Wie in den Jahren zuvor hatten einzelne Personen, Familien, ganze Klassenverbände, Mitarbeiter örtlicher Betriebe und Unternehmen anlässlich des bevorstehenden Christfests an ihre bedürftigen Mitmenschen gedacht. Nicht nur äußerst liebevoll verpackt, sondern auch immer mit einer kurzen Angabe zum jeweiligen Inhalt der Weihnachtstüten bedacht, wurden die Präsente abgegeben. Die Weitergabe an bedürftige Einzelpersonen, Familien und Rentner erfolgte bereits am vergangenen Dienstag, war sozusagen Bescherung in Wülfrath, Neviges und Langenberg, am Mittwoch wurden die Gaben in Velbert-Mitte und Heiligenhaus überreicht.