Weihnachtsaktion in Wülfrath Jede Menge Weihnachten in einer Tüte

Denn die Zahlen der Tafelnutzer steigt. Zwischen 80 und 100 Gästen werden an der Ausgabe in Wülfrath versorgt. „Letztes Jahr waren es noch um die 55“, schildert Arnold. An allen Standorten der Tafel Niederberg steigen die Nutzerzahlen: 2022 waren es 1050 gesamt, 2023 sind 1400 Tafelkarten. „Wir versorgen durchschnittlich 7600 Personen“, so Högström. Denn mit einer Karte werden nicht nur Einzelpersonen, sondern zum Teil ganze Familien versorgt. Die Tendenz sei steigend, so die Tafelleiterin.